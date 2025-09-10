Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla kente kazandırdığı ve çiftçiye nefes olan Damla Sulama Boru Üretim Tesisi (Tarım Plast Fabrikası), Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘2025 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Bursa’da her alanda çiftçiyi destekleyen projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin maliyetlerinin düşürülmesi, suyun verimli kullanılması ve bereketli toprakların yeniden hayat bulması amacıyla hizmete açtığı Damla Sulama Boru Üretim Tesisi ile Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’na, 49 üye belediyenin 96 proje başvuru yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Damla Sulama Boru Üretim Tesisi ‘Çevre’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

BİNLERCE ÇİFTÇİYE DESTEK

Üreticiye verdiği destek ve çevreci yaklaşımı ile model olan tesiste, üretilen borular hammaddesi yüzde 100 geri dönüşümden elde ediliyor. Parklardan ve terminalden toplanan plastik atıklar, modern teknolojilerle işlenerek çiftçinin hizmetine sunuluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj AŞ ve ÇEVKO iş birliğinde yürütülen Hibeli Damla Sulama Boru Projesi kapsamında bugüne kadar 10 bini aşkın sulama borusu binlerce çiftçiye dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarımı desteklemeye, üreticilerin yanında olmaya ve modern tarım tekniklerini yaygınlaştırmaya önem verdiklerini söyledi. Damla Sulama Boru Üretim Tesisi’nin ödül almasının hem çiftçiler hem de Bursa için gurur verici bir gelişme olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Bu tesisle hem doğayı koruyor hem de üreticilerimizin üretim maliyetlerini düşürüyoruz. Üreticilerimize hibeli damla sulama boru projesi kapsamında sulama borusu dağıtmaya devam edeceğiz. Tesisimiz hem doğaya hem de üreticilerimize nefes olmayı sürdürecek” dedi.