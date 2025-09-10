Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı (PSB Anatolia), Sapanca Kırkpınar Sahili’nde kapılarını açtı.

SAKARYA (İGFA) - 20 ülkeden 181 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar, Avrupa’nın en büyük açık hava organizasyonlarından biri olarak binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya başladı. Açılış töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bizim hedefimiz coğrafyamızı koruyarak elimizdeki zenginlikleri geleceğe miras bırakmak ve değerlendirmektir” diyerek fuarın ihracat ve üretim açısından önemine dikkat çekti. Alemdar, Sakarya’nın süs bitkileri ihracatında %40-50 seviyelerine ulaşabileceğini vurguladı.

Sapanca Kırkpınar’da düzenlenen fuarın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra Sakarya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ile Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Süs-Bir Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Evrim Karaman, Tarım İl Müdürü Asım Baş, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, basın mensupları, fuar firma yetkilileri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Peyzajdan süs bitkilerine, bahçe sanatlarından ekipmanlara kadar birçok alanı kapsayan bu dev organizasyon, bu yıl da sektörün en kapsamlı ve en etkili buluşmalarından birine sahne oldu.

10-13 EYLÜL ARASINDA SAPANCA’DA

10-13 Eylül tarihleri arasında Sapanca Fuar Alanı’nda devam edecek olan organizasyon ilk günden binlerce misafiri ağırladı. Sektörün farklı tasarımlar, yenilikçi ürün yelpazesini inceleyip satın alma fırsatı bulduğu Avrupa’nın en büyük açık hava fuarı, 20 farklı ülkeden alım heyetlerini karşıladı.

181 FİRMA, BİNLERCE ÜRÜN VE ÖNCÜ ŞEHİR

181 firmanın stant kurarak binlerce bahçe sanatı, peyzaj ve süs bitkisi konseptini sergilediği organizasyon, Büyükşehir’in tüm imkanlarıyla sunduğu destekle yine dünyada geniş bir yankı uyandırdı ve Sakarya’nın bu alanda ‘öncü şehir’ misyonuna güç kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu coğrafyanın zenginliklerini koruyarak geleceğe aktarmanın önemine vurgu yaparak, şehrin peyzaj ve süs bitkisi alanındaki ihracat payını yükseltmek için güç birliğinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

“BİR ZAMANLAR ÇİÇEK İTHAL EDEN BİR ÜLKEYDİK…”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bizim amacımız ülkemiz ve şehrimiz için doğru zamanda, doğru yerde, doğru işleri yapmaktır. Hatırlayalım bir zamanlar çiçek ithal eden bir ülkeyken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya bir vizyon konuldu. O yıllarda atılan adımlarla kendi bitkilerimizi yetiştirmeye ve peyzajda modern kullanımlar sağlamaya başladık. Daha sonra başlatılan seferberlikle üreticilerimiz desteklenmiş, dışa bağımlılık azaltılmıştır. Bu bağlamda bizim hedefimiz her zaman coğrafyamızı koruyarak elimizdeki zenginlikleri en iyi şekilde değerlendirmektir” dedi.

30 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ HEDEFİ

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve Başkan Alemdar ile protokol üyeleri stantları tek tek gezdi.

PSB Anatolia, Sakarya’yı uluslararası bir vitrine dönüştürerek sektörün kalbinin attığı nokta olarak ifade ediliyor. PSB, 10-13 Eylül tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.