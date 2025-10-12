Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin beşinci haftasında sahasına MC Sistem Yurdumspor’u 42-19 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 6. sırada bulunan rakibiyle Üçevler Spor Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 10. dakikayı 6-3 önde geçti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında farkı 7 sayıya (11-4) çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, 23’te skoru 16-5 yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmanın ilkyarısını da 19-9 önde tamamladı.

İkinci yarının başında skoru 21-9 yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu devrede farkı iyice açtı.

Oldukça rahat bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 44’te farkı 17’ye çıkardı: 30-13. Mücadelenin 49. dakikasını 35-16 üstünlükle geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 53’te skoru 38-17 yaptı. 55. dakikayı da 40-17 üstünlükle geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 42-19 galip ayrıldı.