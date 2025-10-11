SMS Grup Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gebze Belediyespor tarafından düzenlenen Dursun Ali Arslan Anısına Voleybol Turnuvası’nın ilk gününde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.İSTANBUL (İGFA) - Gebze Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti 25-22 kaybetti.
Üçüncü setten 25-19 üstünlükle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti de 25-22 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor turnuvanın ikinci gününde bugün saat 15.00’te Gebze Belediyespor ile karşılaşacak.