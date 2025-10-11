İzmir’de Balçova Terapi Ormanları’nda yürüyüş yapmak isteyen bir kişi, saatler sonra mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Balçova Terapi Ormanları’nın dağlık kesimlerinde yürüyüş yaparken ayak bileğinden yaralanan ve bu nedenle bulunduğu noktada mahsur kalan bir vatandaşı 2 saat süren zorlu çalışmaların ardından kurtardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Balçova Terapi Ormanları Yakapınar mevkiinde zorlu bir kurtarma operasyonuna imza attı. Dere yatağında yürüyüş yaptığı sırada ayak bileğinden yaralanan bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye ulaşan kurtarma personeli, ayak bileğinden yaralanan ve yürüyemeyen kazazedeyi helikopter sedye kullanarak kurtarma çalışması başlattı. Dik ve dar patikalardan yaralıyı taşıyarak ilerleyen ekipler, yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından güvenli noktaya taşıyarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.