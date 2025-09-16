Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına düzenlenen koşuyu, Tejon Melero kazandı. Yarışın sonunda kazanan atın antrenörü Müslüm Dolak'a kupasını ve çiçeğini, Başkan Mustafa Bozbey adına Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu verdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu, 2 yaş İngiliz taylarının birincilik mücadelesine sahne oldu.

Osmangazi Hipodromu’ndaki yarış, 1400 metre mesafe üzerinden kum pistte yapıldı. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği koşuyu, Fuat Başaran’ın yetiştiricisi, İshak Şahin’in de sahibi olduğu Tejon Melero (Sadler's Joy - Zalasultan / Mountain Cat), 1.27.81'lik derecesiyle, jokeyi Nevzat Avci ile kazanmayı başardı.

Tabelanın ikinci basamağında Muhammet Mir Bilgin idaresindeki West Kenan kendine yer bulurken, Mustafa Çiçek ile Lion Tomo üçüncü, Özcan Yıldırım ile Mythical Man dördüncü, Vedat Abiş ile Recuerdame de beşinci olarak koşuyu tamamladı. Farklar ise 2 boy - 4 boy - 4 boy - 5 boy şeklinde sonuçlandı.

YARIŞLARA İLGİ ARTIYOR

Kazanan tayın sahibi adına antrenörü Müslüm Dolak'a kupasını ve çiçeğini, Başkan Mustafa Bozbey adına Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu verdi. Törende ayrıca Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu tarafından safkanın jokeyi Nevzat Avci'ya ve Bursa Hipodrom Müdürü Devrim Evcim'e çiçek verildi. Koşuya katılan atların yetiştirici, antrenör ve jokeylerini tebrik eden Başkanvekili Gazioğlu, Bursa yarışlarının değerinin her geçen gün arttığını dile getirdi.