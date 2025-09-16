Tofaş tarafından restore edilerek 2002 yılında ziyarete açılan “Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi”, Anadolu’nun binlerce yıllık araba kültürünü, Türkiye otomotiv sanayisinin gelişim hikâyesiyle buluşturuyor. Müze, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere, ailelere ve tüm kültür-sanat meraklılarına keyifli keşif imkânı sunuyor. BURSA (İGFA) - 2 bin 600 yıllık bir tekerlekten başlayarak, Tofaş fabrikasında üretilen otomobillere uzanan sürecin tarihsel bir kurgu olarak sunulduğu “Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi”, Anadolu'daki araba kültür ve birikimini, otomotiv sanayinin gelişimiyle birlikte aktarmasının yanı sıra, çocuklara ve ebeveynlerine yönelik eğitim programlarıyla hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler düzenliyor.

Tarih, sanat ve doğanın buluşma noktası olan müze kompleksi içinde Mancınıkhane, Kozaklık,15. yüzyıldan kalma Umurbey Hamamı bulunuyor.

Restore edilen Umurbey Hamamı, günümüzde Tofaş Sanat Galerisi olarak dönemsel sergilere ev sahipliği yapıyor. Müzede halihazırda “Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri” sergisi ziyaret edilerek, terazi ve kantarların, mutfaktan ticaret hayatına; ekonomiden bilime ve kültürel yaşama kadar bıraktığı izlere tanıklık edilebiliyor.

Ziyaretçiler, doğayla iç içe tarihi bir atmosfer sunan Fayton Kafe’de keyifli vakit geçirebiliyor.

Ayrıca müze bahçesindeki 375 yıllık çınar ağacı, 200 yıllık kara dut ağacı ve yüzlerce bitki türünü yakından görme fırsatı da yakalıyor.

Bugüne kadar 1,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yeni eğitim dönemiyle birlikte çocukların öğrenme motivasyonunu artıracak, ailelerin ise kültür ve doğa içinde keyifli vakit geçirecekleri bir deneyim sunarken, Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müzenin cep telefonlarına indirilebilen “Tofaş Müzesi” mobil uygulaması sayesinde de hem yetişkinler, hem de çocuklar için kurgulanan sesli rehber eşliğinde müze deneyimini daha da etkili ve teknolojik şekilde ziyaretçiler için zenginleşiyor.