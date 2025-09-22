Bursa Belediyeler Birliği, üye belediyelerin Avrupa Birliği (AB) hibe ve fon kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla ‘AB Programları Hibe ve Fon Başvuru Proje Hazırlama Eğitimi’ düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Belediyeler Birliği öncülüğünde düzenlenen ve 4 gün süren programa; birlik üyesi belediyelerden toplam 38 çalışan katıldı.

Programın ilk üç günü teorik eğitimlerle tamamlanırken, son gün ise uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Eğitimlerde katılımcılara; proje yazımı, başvuru süreçleri, değerlendirme kriterleri ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere önemli konularda bilgi aktarıldı.

‘KATKILARIMIZ DEVAM EDECEK’

‘AB Programları Hibe ve Fon Başvuru Proje Hazırlama Eğitimi’ programını değerlendiren Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu çalışma ile amacımız hem üye belediyelerin mali kaynaklara erişimini kolaylaştırmak hem de proje yazma kültürünün gelişimine katkı sağlamak.

Düzenlediğimiz eğitim ile belediyelerimizin AB başta olmak üzere ulusal ve uluslararası hibe ve fon kaynaklarına daha kolay erişebileceğine inanıyoruz. Çok verimli ve faydalı bir eğitim programını tamamladık. Katılım gösteren tüm belediyelerimize, eğitmenlerimize ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de üye belediyelerimize katkı sağlayacak çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.