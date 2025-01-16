Bursa Nilüfer Belediyesi, hayırsever desteği ile Nilüfer’e yeni bir kreş daha kazandırıyor. Hayırsever iş insanı Nihat Öztürk’ün Balkan Mahallesi’nde yapacağı kreş, bölgenin ihtiyacına da cevap verecek.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi; kadınların iş hayatından kopmaması ve sosyalleşebilmesi, çocukların da nitelikli eğitim almaları amacıyla hayata geçirdiği kreş projesine bir yenisini daha ekledi. İki kreşi faaliyette olan, 3’üncü kreşi açmak içinde gün sayan Nilüfer Belediyesi, ayrıca Minareliçavuş ve Dumlupınar Mahallelerine hayırsever desteği ile kazandırılacak iki kreş için de protokol imzalamıştı. Üçüncü kreş protokolü de Balkan Mahallesi için imzalandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Hana Geri Dönüşüm firma sahibi Nihat Öztürk kente kazandırılacak kreşin protokolünü Halk Evi’nde düzenlenen törende imzaladı.

Törene, Hana Geri Dönüşüm Şirket Müdürü Hamdi Öztürk, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Okan Şahin, Serpil Altun ve Tezcan Öztürk de katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kadınların ve çocukların özgürlüğü ve geleceği açısından kreş projelerini önemsediklerini vurguladı. Kreş maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Kreş ücretleri çok yüksek. İnsanların ekonomik durumları belli. Bu nedenle belediyemiz bünyesindeki kreşlerimizin sayısını artırmak istiyoruz. Kreşlerimizde nitelikli öğretmen, yardımcı öğretmen, İngilizce öğretmeni, diyetisyen, psikolog ve hemşire gibi birçok insan çalıştırıyoruz. Kreşlerimizde 30-35 arası nitelikli personel çalışıyor. O nedenle kreşlerin kente kazandırılması çok kıymetli. Nilüfer’in dayanışma ruhu, hemşehrilerimizin birbirleriyle yardımlaşma gücü bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Kreş yapımına destek veren hayırsever iş insanı Nihat Öztürk’e, Nilüferli kadınlar ve çocuklar adına teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, “Herkesi sesinin yansıdığı, hepimizin olan bir Nilüfer için çalışıyoruz. Siz de bunun bir parçası olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Görev süresi boyunca 25 kreşi hizmete almak istediklerini aktaran Başkan Şadi Özdemir, kırsal bölgelerde de kreş açılışları yapacaklarını da sözlerine ekledi.

KREŞE GİDEMEYEN ÇOCUKLAR İÇİN BU PROJEYE TALİP OLDUM

Ayşe Öztürk Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni annesi adına yapacaklarını söyleyen iş insanı Nihat Öztürk ise böyle bir fırsat sundukları için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir başta olmak üzere katkı verenlere teşekkür etti. Bu projeyle annesinin adının da yaşatılacağını ifade eden Öztürk, “Kreşe gidemeyen çocuklar için bu kreşi yapmaya talip oldum. Kadınlara sosyalleşmeleri, çocukların daha iyi eğitim almaları için böylesi bir projeye hayat vermekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Nihat Öztürk’ün annesi Ayşe Öztürk’ün annesinin adının verileceği kreş, Balkan Mahallesi’nde bin 700 metrekare alanda inşa edilecek. Ayşe Öztürk Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 9 derslik olacak ve 162 çocuk eğitim alacak.