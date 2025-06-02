Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve BURULAŞ Genel Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleriyle bir araya gelerek olası afet ve acil durum halinde etkin ve hızlı müdahalede bulunmak amacıyla istişarelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından afet ve acil durumlara yönelik süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla istişare toplantıları düzenleniyor.

Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki (AKOM) toplantıların sonuncusu, BUSKİ ve BURULAŞ’tan gelen yaklaşık 60 personelin katılımıyla yapıldı.

İl genelinde hızlı, etkili ve organize müdahale kabiliyetini geliştirme amacıyla yapılan toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulanırken, olası afet durumlarına karşı hazırlık seviyesinin artırılması için yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Ekipler, sahip oldukları teknik kapasite ve eğitim düzeyleri hakkında bilgi verirken, karşılıklı deneyim aktarımı gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in afetlere karşı dirençli bir Bursa hedefine büyük önem verdiğini söyleyen Afet İşleri Dairesi Başkanı Fatih Işık, bu tür buluşmaların, kurumsal iş birliğini güçlendirerek sahadaki müdahale kapasitesine önemli katkılar sunacağına belirtti.