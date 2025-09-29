Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde sıra dışı bir konsere imza attı.NEVŞEHİR (İGFA) - Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde sıra dışı bir konsere imza attı. Festival alanında sahneye adeta "uzaydan inmiş" gibi görkemli bir giriş yaptı. Performansıyla binlerce yerli ve yabancı turiste unutulmaz bir gece yaşattı.

Göreme etkinlik alanında Türkiye’nin her yerinden gelen yüz binlerce Burak Yeter hayranı sabaha kadar konserde eğlendil. Göreme bugüne kadarki en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

5 metrelik astronot heykeli ile 360 derecelik sahnede Burak Yeter, müzikseverlere ziyafet verdi. Yerli ve yabancı parçalarla müzikseverlere coşkulu bir gece yaşatan Burak Yeter, özel tasarımlı kapsül ile İspanya'dan havalanarak 55 fit yükseklikte stratosfer tabakasında yaklaşık bir saat boyunca müzik performansı sergilemişti.