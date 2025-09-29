Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Güney Kore’nin Kayseri ile kardeş şehri Yongin’de, iş birliğine yönelik dostane temaslar gerçekleştiriyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin kadim kardeş şehri Yongin’in Belediye Başkanı Lee Sang-il’in davetlisi olarak Güney Kore’ye konuk olan Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ve beraberindeki Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile diğer yetkililerden oluşan heyet, Yongin’de Büyükelçi Salih Murat Tamer’in de yer aldığı Güney Koreliler tarafından samimiyetle karşılandı.

Yongin Belediye Başkanı Lee Sang-il tarafından, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi bağlamında Yongin Vatandaşlar Günü etkinliklerine davet edilen Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri heyeti, iş birliğini arttırmaya yönelik istişare toplantısına katıldı. Büyükkılıç buradaki değerlendirmesinde, “Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek adına ‘Yongin Vatandaşlar Günü Kutlamaları’ kapsamında festival alanında kardeş şehrimiz Yongin’in Belediye Başkanı Sayın Lee Sang-il ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için kendilerine teşekkür ediyorum. Öte yandan Yongin Vatandaşlar Günü vesilesiyle Kayseri heyeti olarak davet edildiğimiz kardeş şehrimiz Yongin’de Belediye Başkanı Sayın Lee Sang-il ile birlikte heyetler arası istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu buluşmanın, iki şehir arasındaki dostluğun ve iş birliğinin güçlenmesine vesile olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yongin Vatandaşlar Günü Kutlamaları nedeniyle festival alanını da ziyaret eden Büyükkılıç ve beraberindeki Kayseri heyeti, renkli gösteriler, coşkulu etkinlikler ve dostane karşılama törenlerinde Güney Koreliler ile bir araya geldi.

Güney Kore’deki kardeş şehir Yongin’de Merkez Pazarı da ziyaret ederek Güney Koreli vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç ve Kayseri heyeti, kardeş şehir Yongin’in kültürü hakkında bilgiler edindi. Büyükkılıç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Güney Kore’deki kardeş şehrimiz Yongin’de kıymetli eşim Necmiye Hanım, Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve değerli Kayseri heyetimizle birlikte, dostlarımızla Merkez Pazarı’nı gezme fırsatı bulduk. Her bir tezgahta ayrı bir kültür, ayrı bir lezzet ve ayrı bir güzellik vardı. Bizi sıcak ilgileriyle karşılayan dostlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yurt içindeki ve yurt dışındaki kardeş şehir ilişkilerini geliştirerek, gerek yerel yönetimler gerekse şehrin kültürü ve ekonomisi anlamında da istişareye dönük iş birliğini arttırmayı sürdürüyor.