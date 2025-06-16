Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Babalar Günü’nü üyeleriyle birlikte özel bir programla kutladı.BURSA (İGFA) -Bu sene kuruluşunun 15. yılına ulaşan Ekol Koleji’nin ev sahipliğinde Tabiat Kampüsü’nde gerçekleşen BUİKAD’ın Babalar Günü kutlamasına üyeler eşleri ve çocukları ile birlikte katıldı.

BUİKAD’ın Babalar Günü Kutlama programına MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın ile GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya da eşleri ve çocuklarıyla iştirak etti.

Programın açılışında konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Biz iş kadınları olarak eşlerimizin destekleri olmasa bu başarıları elde edemezdik diye düşünüyorum. O yüzden babalar çok önemli bizim için. Gölgeleriyle bile bize güven veren, sevgisiyle bizleri ve çocuklarımızı sarıp sarmalayan, hayatın yükünü omuzlarında taşıyan tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Bugün bizim için çok özel bir gün; BUİKAD ailesi olarak 18 yıldır anneler gününü hiç aksatmadan kutluyoruz ve kutlamaya da devam edeceğiz fakat babalar gününü ilk defa kutluyoruz. Her organizasyonda olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmayan MARSİFED Başkanı Sayın Osman Akın ve çok kıymetli eşi Tülay Akın’a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün aramızda olan GESİAD Başkanı Tolga Papatya ve sevgili eşi Nilay Papatya’ya, BUİKAD ailemizin değerli yönetim kurulu üyelerine, eşleri ve çocuklarına, bugün okullarını açarak bize ev sahipliği yapan yeni üyemiz Türkan Taşçı ve sevgili eşi Ekol Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Nebi Taşçı’ya ve biricik eşim Serhan Şençayır’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa ev sahipliği yapan Ekol Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Taşçı da, “Bu özel günde bizi kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de bir ikiz babası olarak tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm babalarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, etkinliğe katılan BUİKAD Yönetim Kurulu üyelerinin eşlerine özel bir hediye verirken, BUİKAD’ın yeni üyesi Türkan Taşçı ve eşi Nebi Taşçı’ya ve tüm babalara teşekkür plaketi takdim etti.

BUİKAD’ın Babalar Günü kutlaması, kareoke, ok atma, badmington gibi çeşitli etkinliklerle devam etti. Yarışmaların sonunda babalar madalyalarını çocuklarının ellerinden aldılar.