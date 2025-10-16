Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek, bazı bölgelerde ise normallerin altına düşebilir.

Rüzgârın güney ve doğu bölgelerde güneyli, diğer kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.