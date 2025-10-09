BUDO, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün gerçekleştireceği 6 deniz otobüsü seferini iptal etti. İptal edilen seferler arasında Bursa-Mudanya, Armutlu ve İstanbul-Eminönü/Sirkeci hatları bulunuyor. Seferler, hava koşulları düzelince normale dönecek.BURSA (İGFA) - Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 seferini iptal etti.

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 9 Ekim Perşembe günü planlanan bazı seferlerin kötü hava şartları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İptal edilen seferler şöyle sıralandı:

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesiyle seferlerin de normale döneceğini belirtti.