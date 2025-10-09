İzmir Bornova Belediyesi’nin arıcılık eğitimleri kapsamında kursiyerlere hem ekipman hem de kovan desteği verilirken, kendi arazisi olmayanlara Kayadibi Mahallesi’ndeki belediye arılığında üretim imkânı sağlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, tarımsal üretimi ve yerel kalkınmayı destekleyen projelerine bir yenisini daha ekledi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün her yıl yaklaşık 100 kursiyere yönelik düzenlediği arıcılık eğitimleri 2025 yılında başarıyla tamamlanırken, bu çalışmaların meyvesi bal hasadı etkinliğiyle toplandı.

KURSİYERLERE EĞİTİM VE DESTEK

Arıcılık eğitimine katılan kursiyerlere körük, el demiri, maske, eldiven, pantolon, ana arı ızgarası, polen tuzağı, fırça, şurupluk, çerçeve ve petek gibi temel malzemelerin yanı sıra 1 dolu ve 1 boş kovan hediye edildi. Kendi arazisi olmayan kursiyerlere ise Kayadibi Mahallesi’ndeki belediye arılığında üretim yapma imkânı sağlandı.

BAL HASADI BORNOVALILARLA BİRLİKTE YAPILDI

Bornova Belediyesi’ne ait kovanların yanı sıra kursiyerlerin kovanlarından da elde edilen ballar, düzenlenen etkinlikle hep birlikte hasat edildi. Etkinlikte arıcılar, hem emeklerinin karşılığını almanın sevincini yaşadı hem de üretimin önemini bir kez daha vurguladı.

BAŞKAN EŞKİ: “DOĞAYI KORUYARAK ÜRETİMİ BÜYÜTÜYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal üretime verdikleri önemini: “Arıcılık hem doğa için hem de üretici için büyük değer taşıyor. Biz Bornova’da sadece arıcılarımızı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda doğayı da koruyarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakıyoruz. Bugün yapılan bal hasadı, bu emeğin en tatlı karşılığı oldu.” sözleriyle dile getirdi.