İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, akşam saatlerinde bir araçta başlayan ve önce kuru otlara ardından da ormana sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için saatlerdir zorlu bir mücadele veriyor. Ekipler, şiddetli rüzgarın etkisi ile Gaziemir Sarnıç'a kadar ulaşan alevlerin yerleşim yerleri ile askeri bölgeyi etkilememesi için yoğun çaba gösteriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saat 18.00 sıralarında çevre yolunun Buca kesiminde bir aracın yanması sonucu önce otluk alana ardından da ormana sıçrayan yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor. Ekipler, Buca Batı Girişi’nde başlayan yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını önledi.

Bölgedeki bazı barakaların hasar gördüğü yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile Gaziemir Sarnıç'a kadar ilerledi. Sarnıç'taki askeri bölgenin çevresini saran yangına karşı önlem alan İzmir İtfaiyesi’ne, ilçe belediyelerine ait su tankerlerinin yanı sıra emniyetin TOMA araçları da destek verdi. Askeri helikopterler ise havadan çalışmalara katıldı. Sarnıç'ta önlemler üst seviyeye çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Korkmaz: Yerleşik alanlarını koruduk İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, Buca'da bir araçta başlayarak kuru otlara ve ormana sıçrayan yangına ekiplerin hemen müdahale ettiğini belirterek, “Dün geceden beri İzmir'in farklı yerlerinde yangınlar çıktı. Ekiplerimiz yine çok ciddi yangınlarla mücadele ediyor. Buca'da araç yangını olarak başlayan ardından otluk alana ve ormana sıçrayan alevler, kısa süre büyüdü. Kuvvetli rüzgarın etkisi ile yangın çok hızlı şekilde dağlık bölgelere doğru ilerledi. Dağlık bölgelerin alt kısımlarında ise yerlerim yerleri vardı. Buraları yangına karşı koruduk. Büyük bir hasar yok. Yangın tepelik alanı aştıktan sonra Gaziemir'deki Ulaştırma Okulu'na kadar geldi. Burada tüm önlemlerimizi aldık. Alevlerin askeri bölgeyi etkilememesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız herhangi bir yerleşim yerinin zarar görmeden yangınların kontrol altına alınmasını sağlamak. En tehlikeli durum rüzgar. Rüzgarın hızı çalışmaları olumsuz şekilde etkiliyor” dedi.

Aliağa Kalabak'ta da yoğun müdahale sürüyor Aliağa Kalabak mevkisinde başlayan yangın da devam ediyor. Ekiplerin yoğun mücadalesiyle büyük oranda kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de yangın bölgelerinde kurtarılan hayvanları tahliye etti.