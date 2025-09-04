Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesini artırmak için yeni ekipmanlar kazandı. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda temin edilen 8 adet “Genel Maksat Çadırından” 7’si İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na teslim edildi.KOCAELİ (İGFA) - 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yeni ekipman desteğiyle gücüne güç kattı.

Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda temin edilen ve her biri 37,5 metrekare büyüklüğünde olan çadırlar, dahili fan sistemi ile çok kısa sürede şişirilerek kurulabiliyor. Afet bölgelerinde operasyon merkezleri kurmak, geçici barınma sağlamak ve hızlı konuşlanmak için ideal olan bu çadırlar, itfaiye ekiplerinin görevini kolaylaştırıyor.

7/24 GÖREV BAŞINDA OLAN KAHRAMANLAR

Yangın, arama-kurtarma, cankurtaranlık ve endüstriyel kazalar gibi geniş bir alanda görev yapan itfaiye ekipleri, yeni çadırlarla lojistik kapasitelerini güçlendirerek, olaylara daha hızlı ve etkili müdahale imkânı buluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halkının can ve mal güvenliğini sağlamak için teknolojik yatırımlarını sürdürürken, afet ve acil durumlarda etkin çözümler sunmaya devam ediyor.