Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri, Karacabey ormanlarındaki Chalcidoidea üst familyasına ait böcek türlerini araştıracak. İlçenin Karadağ bölgesindeki arı türlerinden olan Chalcidoidea böceklerini inceleyecek olan akademisyenler, diğer yandan bu çalışmayla bölgeye özgü yeni türleri kayıt altına alacak, nadir ve endemik türleri belirleyecek.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), ormanlarda yaşayan canlılara yönelik detaylı araştırmalarını sürdürüyor. Daha önce pek çok böcek familyasının tespitini sağlayan BTÜ akademisyenleri bu defa Karacabey ilçesinin Karadağ bölgesindeki ormanlarda Chalcidoidea böceklerini inceleyecek. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Tutku Gencal’ın yürütücü, Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya’nın danışman olduğu “Karadağ (Bursa-Karacabey) Yöresi Chalcidoidea Süperfamilyasının Belirlenmesi” başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A desteği de aldı. Proje kapsamında Karadağ’ın farklı bitki örtülerinde belirlenen alanlarda, biyolojik çeşitliliğin önemli unsurlarından biri olan Chalcidoidea üst familyasına ait böcek türleri araştırılacak.

Proje ilk olma özelliği taşıyor

Projenin Karacabey Karadağ bölgesinde bu kapsamda gerçekleştirilen ilk çalışma olma özelliğini taşıdığını kaydeden Proje Yürütücüsü Tutku Gencal, “Bu çalışmayla; bölgeye özgü yeni türleri kayıt altına almayı, nadir ve endemik türleri belirlemeyi, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanmayı ve türlerin tespiti ile Türkiye faunasına yeni kayıtların kazandırılması hedefliyoruz. Ayrıca, elde edilecek veriler doğrultusunda bazı türlerin biyolojik mücadeledeki potansiyellerini de değerlendireceğiz ve zararlı böceklerle mücadeleye katkı sağlayacağız” dedi.

Ülkenin biyolojik çeşitliliğine değer katacak

Proje kapsamında tespit edilen türlerle, Bursa Teknik Üniversitesinde koleksiyon oluşturulacağını ifade eden Araştırma Görevlisi Tutku Gencal, “Bu koleksiyon, hem üniversite öğrencilerine uygulamalı eğitim imkânı sağlayacak hem de ileride yapılacak bilimsel araştırmalara değerli bir kaynak oluşturacak. Aynı zamanda Karacabey ve çevresinde biyolojik çeşitlilik ve çevre koruma alanında yürütülecek yeni projeler ve yatırımlar için de önemli bir veri altyapısı oluşturacak. Karacabey ormanlarında gerçekleştirilen bu çalışma, bölgenin doğal zenginliğini ortaya çıkarırken, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine, bu çeşitliliğin korunmasına ve sürdürülebilir ormancılık ile tarım uygulamalarının gelişimine de önemli katkılar sunacak” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar: Bu çalışma doğal mirasa büyük bir katkı

Proje ekibini bilim dünyasına katkılarından dolayı tebrik eden Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Üniversite olarak bilimsel araştırmalarla hem doğaya hem de topluma katkı sunmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Karacabey ormanlarında gerçekleştirilecek bu çalışma, sadece biyolojik çeşitliliğin belgelenmesi açısından değil, aynı zamanda ekosistemin korunması ve sürdürülebilirliği için de büyük önem taşıyor. Akademisyenlerimizin özverili çalışmalarıyla bölgeye özgü yeni türlerin tespit edilmesi, ülkemizin doğal mirasına yapılmış değerli bir katkı olacaktır. Bu tür projeler, bilimsel üretimin sahaya yansımasının en güzel örneklerinden biridir” ifadelerinde bulundu.