Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü 2025-2026 akademik yılına, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ın açılış dersiyle başladı. Ünüvar, denizcilik sektöründeki son gelişmeleri aktarırken, Türkiye’nin dünyadaki konumu ve hedeflerinden de bahsetti.BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi Yeşil Salon’da, “Dünya ve Türk Denizciliğindeki Son Gelişmeler & İş Hayatına Dair Notlar” başlıklı dersini anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, denizcilik sektöründeki küresel gelişmeler, Türk denizciliğinin gücü, Türk boğazlarının stratejik önemi gibi konuları aktardı.

Denizcilik sektörünün devletler için öneminden bahseden Bakan Yardımcısı Ünüvar, bu sektörde güçlü olan ülkelerin, bağımsızlık ve prestij anlamında da çok daha güçlü olduğunu vurguladı. Denizcilik sektöründeki küresel gelişmeler, riskler ve fırsatlardan da bahseden Ünüvar, günümüzde artık yapay zekâ ve otonom gemilerin konuşulduğunu, teknoloji ile beraber siber güvenlik kısmının ise ön plana çıktığını vurguladı.

TÜRK BOĞAZLARININ STRATEJİK ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

Dünya taşımacılığının yüzde 88’inin denizyolu ile gerçekleştiğini aktaran Durmuş Ünüvar, denizyolu taşımacılığının küresel tedarik zincirinin bel kemiği olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin denizcilik sektörü açısından kritik ülkelerden olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, mavi vatandaki hak ve menfaatleri koruduklarını dile getirdi. Türk boğazlarının stratejik önemine değinen Durmuş Ünüvar, her bir boğazdan yıllık 40 binden fazla gemi geçişinin olduğunu ifade etti. Türkiye’nin lojistik avantajlarını aktaran Ünüvar, 2024 dış ticaret hacminin 606 milyar dolar olduğunu, Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi sıralamasında 2023 yılı itibari ile 38’e yükseldiğini belirtti.

Türk denizciliğinin politikalarını sıralayan Durmuş Ünüvar, “Çalışmalarımız doğrultusunda dünya deniz ticaret filo büyüklüğünde üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. Temiz denizlerde, emniyetli denizcilik faaliyeti sürdürmek, çevreye duyarlı denizcilik altyapısı oluşturmak, beyaz listedeki konumumuzu güçlendirmek, denizcilik hizmet ve faaliyetlerini dijitalleştirerek bürokrasiyi azaltmak, küresel ve bölgesel ticaret rotalarında ülkemizin etkinliğini artırarak daha güçlü rol almasını sağlamak, hedef ve politikalarımız arasında yer alıyor” dedi.

TÜRKİYE’NİN 5 LİMANI EN İYİ 100’DE

Türkiye’nin uluslararası organizasyonların çoğunda yer aldığını ve başarılarını ispat etmeye devam ettiğini vurgulayan Durmuş Ünüvar, 50 farklı ülke ile imzalanmış 64 denizcilik anlaşmasının olduğunu anlattı. Türk limanlarının yükselişe devam ettiğini kaydeden Ünüvar, dünyanın en iyi 100 limanının 5’inin Türkiye’den olduğunu söyledi. Türkiye’nin 142 bin gemi insanı ile çalıştığını dile getiren Durmuş Ünüvar, çok daha iyilerini mezun olacak Denizcilik Fakültesi öğrencileri ile yapacaklarını kaydetti. Bakan Yardımcısı Ünüvar, mezun olacak öğrencilerin iş hayatında dikkat etmesi gereken hususları da aktararak konuşmasını sonlandırdı. Açılış dersinin ardından Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’a teşekkür belgesi takdim etti. Açılış dersi, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Açılış dersinin ardından BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ı makamında ağırladı. Rektör Çağlar, Bakan Yardımcısı Ünüvar’a, BTÜ’nün denizcilik alanındaki Ar-Ge projeleri ve akademik çalışmaları hakkında bilgi verdi.