Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeler ile Suriye’deki yeni dönemin Bursa iş dünyası için yaratacağı fırsatlar ele alındı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2 Eylül’de BTSO üyeleriyle buluşacak.BURSA (İGFA) - BTSO Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Gazze’deki insanlık dramına vurgu yaparak, Suriye’deki yeniden yapılanma sürecinde Bursa’nın öncü rol üstlenebileceğini ifade etti. Kuş, Gazze’de devam eden insanlık dışı muamelelere dikkat çekerek, “İsrail’in ağır silahları bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları hedef alıyor. İnsanlar açlık, susuzluk ve çaresizlik içinde ölüme terk ediliyor. Gerçeği duyurmaya çalışan basın mensupları da bu zulmün hedefi oldu. Hayatını kaybeden masum Gazzelileri ve basın mensuplarını rahmetle anıyorum. Adalet ve insanlık bu karanlığı er ya da geç yenecek” dedi.

SURİYE’DE YENİ FIRSATLAR KAPIDA

Yakın coğrafyadaki siyasi ve sosyal değişimlerin risklerin yanı sıra yeni fırsatlar sunduğunu belirten Kuş, Suriye’deki 13 yıllık trajedinin ardından yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Güvenliğin sağlanmasıyla Suriye’de yeniden yapılanma ve kalkınma sürecinin hız kazanacağını ifade eden Kuş, Bursa iş dünyasının bu süreçte aktif rol almasını hedeflediklerini, firmaları doğru şekilde eşleştirerek hem Bursa’da, hem de Suriye’de ortak yatırım ve ticaret zemini oluşturacaklarını söyledi.

Küresel ekonomik dalgalanmalar, savaşlar ve ticaretteki kırılmaların iş dünyasını zorladığını ifade eden Kuş, yurt içinde enflasyon, yüksek faiz ve maliyet artışlarının firmaları etkilediğini söyledi. Kuş, finansmana erişim sorununa çözüm olarak TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi ile firmalara 30 milyar TL destek sağlandığını, ilave kredi limitleri için girişimlerin devam ettiğini aktardı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI BTSO’DA

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, küresel siyasi hareketlilik ve ekonomik zorlukların iş dünyasını etkilediğini belirterek, “Finanstan istihdama kadar derinleşen sorunlara karşı sektörlerimizin rekabet gücünü korumak için çözüm politikalarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Ekonomi yönetimi ile köprü vazifesi görüyoruz” dedi. Uğur, bu kapsamda 2 Eylül 2025 Salı günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın BTSO üyeleriyle bir araya geleceğini duyurdu.