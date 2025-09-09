Geleceğin futbolcularını yetiştirmek için kollarını sıvayan Bostanlıspor futbolda miniklerle işbaşı yaptı.İZMİR (İGFA) - Bostanlıspor yönetim kurulu üyesi ve futbol takımları teknik sorumlusu Behiç Basatuğrul yönetiminde yeni dönemin ilk çalışmasına çıkan minik futbolcular hedefini gelecekte milli forma olarak çizdi.

Minik, küçük, yıldız takım çalışmalarına başladıklarını ve hafta sonları Bostanlı’daki Gode Cengiz Suni Çim Sahada bir araya geleceklerini belirten Behiç Basatuğrul, “geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hedefimiz, öncelikle üst liglere ve profesyonel takımlara futbolcu yetiştirmek, uzun vadede de bunların milli takımlarımızda oynamaları için yeteneklerini geliştirmek ve futbolun temelini sağlam tutmak. Bizim amacımız sportif başarıdan çok, çocuklarımızın gelişmeleri, ahlaklı yapıya sahip olarak fair play olgusuyla spor yapabilmeleri. Zaten bunları aşıladığımız ve futbolun bir ekip oyunu olduğunu algılattığımız an başarı da kendiliğinden gelecektir. Çok çalışmaktan öte doğru çalışmak ve öğrenmek, öğretmek temel amacımız. 7 yaşından itibaren çocuklarımızı futbolda iyi temel almaya bekliyoruz” diye konuştu.

Sezon sonunda yarışmacı takımları da oluşturacaklarını ve hazır oldukları an liglere de katılacaklarını belirten Basatuğrul, ayrıntılı bilginin 0 544 7351912 numaralı telefondan alınabileceğini de sözlerine ekledi.