Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncusunu düzenlediği Yöreler Renkler Festivali’nin Ege–Marmara Gecesi’nde Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran kent sakinleri harmandalı, Çökertme ve roman havasıyla coştu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncusunu düzenlediği Yöreler Renkler Festivali’nin Ege–Marmara Gecesi’nde Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran kent sakinleri harmandalı, Çökertme ve roman havasıyla coştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 73 hemşeri, kültür ve dayanışma derneğinin katılımıyla devam eden festivalin üçüncü gününde düzenlenen Ege–Marmara Gecesi’nde Ateş Ali ve Mehmet Yenigün’ün hareketli repertuarı alanı şenlendirirken, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi de büyük beğeni topladı. Kent sakinleri, harmandalı ve Çökertme oynayarak Ege’nin kültürünü Antalya’da yaşattı. Trakya’yla özdeşleşen roman havası gecenin en coşkulu anlarına sahne oldu.

DERNEKLER, KÜLTÜRLERİNİ ANTALYA’YA TAŞIDI

Antalya Çanakkaleliler Dernek Başkanı Levent Yılmaz, bu yıl Çanakkale’de ün kazanmış Biga sucuğunu tanıttıklarını belirtti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür eden Yılmaz, “Yöreler Renkler Festivali’nin 9’unda da bulunduk. İnşallah 10’uncusu da nasip olur, tekrar burada oluruz” dedi.

Sandıklılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Demirbağ ise “Festival, bütün sivil toplum kuruluşları ve bütün illeri birbiriyle kaynaştırıyor. Halkımızda bu konuda duyarlı, bizleri yalnız bırakmıyorlar. Yapılan konserlerle de çalışmalarımız Muratpaşa Belediyesi tarafından destekleniyor” diye konuştu. Sivil toplum kuruluşlarına karşı olan duyarlılığı için Başkan Uysal’a ve belediyeye teşekkür etti.