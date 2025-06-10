İzmir'de faaliyet gösteren Bostanlıspor Oryantiringde yine başarısının zirvesine çıktı ve Türkiye Şampiyonalarında adından söz ettirdi.İZMİR (İGFA) - Kadrosunda 1 Milli Takım oyuncusu, 1 milli takım aday sporcusunun yer aldığı 2024/25 sezonunda Türkiye Şampiyonalarında toplam 14 madalya ile 2020 yılında başladıkları bu spor branşında madalya sayısını 106’a çıkardı.

4 sezonda rekor sayıda madalya kazanan ekip, 47 birincilik, 34 ikincilik, 25 üçüncülük olmak üzere toplam 106 kez kürsüye çıktı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Türkiye U14 Oryantiring Şampiyonası ve Türkiye Oryantiring Şampiyonası Kademe Yarışmalarına 5 sporcusu ile katılan Bostanlıspor, bu şampiyonalarda sporcu sayısına göre adeta rekor kırdı ve yine zirvede yer aldı. Bostanlıspor geride bıraktığımız son sezon yapılan en önemli üç Türkiye Şampiyonası kategorilerinden toplam 14 madalya elde etti. Bunların dokuzu altın (Birincilik), ikisi gümüş (İkincilik) ve üçü de bronz madalya (Üçüncülük) oldu.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, öncelikle oryantiring takımının kurulmasında büyük katkı sahibi olan Cengiz Altun’a teşekkür etti. Erboy, “Cengiz Altun’un bu konuda hakkını hiç kimse yiyemez. Oryantiringe adanan bir hayatı var. Halen bu spor onun ailesi gibi. Tüm ailesi de bu sporun içinde. Altun ailesi dediğinde aklımıza oryantiring sporu geliyor. Bu yıl da bizim başarımızda en önemli etken” dedi.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy oryantiringe pandemi döneminde başladıklarını ve o günden bu yana sayısız madalya alarak hep zirvede kaldıklarını belirtti. Erboy, bu yıl Türkiye Şampiyonalarında alınan 14 madalyanın yanı sıra özel ve yerel yarışmalardaki başarıların da kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. 4 sezonda alınan 106 madalyanın yeni kurulan bir branş için inanılmaz başarı olduğunu da belirtti. Erboy bir çağrıda da bulundu ve “Her yaş grubunu, aileleri hep birlikte ve özellikle master atletlerimizi bu sporu yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Bostanlıspor Başkanı Erboy, teşekkür ettiği antrenörleri, milli sporcusu Büşra Altun ile eşi Harun Altun’un da desteklerinin inanılmaz olduğunu ve başarıyı kendileri ile sporcularına borçlu olduklarını sözlerine ekledi.