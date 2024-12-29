Bostanlıspor 2024 yılında peş peşe başarılarla yine doruğa çıktı. Başta oryantiring olmak üzere katıldığı 4 branşta da başarılı olan Bostanlıspor’un sporcuları ikisi dünya, biri Akdeniz olmak 20 birincilik, 15 ikincilik ve 8 üçüncülük elde etti. Toplamda da 43 madalya kazandı.İZMİR (İGFA) - Bostanlıspor’a bu madalyalardan dokuzu Türkiye Şampiyonası, beşi de Uluslararası yarışmalarla geldi.

Bostanlıspor aktif olarak faaliyet gösterdiği 14 branştan imkanları ölçüsünde katıldığı oryantiring, kick boks ve muaythai branşlarında da Milli Takımlara sporcu yolladı.

Oryantiringde dördü Türkiye Şampiyonasında olmak üzere 7 birincilik, dört ikincilik ve bir de üçüncülük elde eden Bostanlıspor, yüzmede uluslararası ve Türkiye çapındaki şampiyonalarından 10 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya çıkardı.

Kick boksta Düzce Kaynaslı’da yapılan Dünya Thai Boxing Şampiyonasında ikincilik elde eden Bostanlıspor, Uluslararası Akdeniz Şampiyonası’nda da birincilik kazandı. Dünya Kupası Veteranlar Şampiyonası’nda da üçüncülüğü İzmir’e getiren Bostanlıspor bu branşta 2 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük ile sezonu tamamladı. Muaythai de bir şampiyonluk ve üç de ikincilik kazanan ekibin Masa Tenisi sporcuları da bir ikincilik ve bir de üçüncülük ile taçlandı.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, alt yapıda aktif olarak 14 branşta faaliyet göstermelerine karşın ancak futbol ile birlikte 5 branşta sportif yarışmalara katıldıklarını, bunun sebebinin de tesislerin yetersiz olması ile ekonomik güce bağladı. Elde edilen 43 madalyanın bile inanılmaz bir başarı olduğunu, tüm antrenör ile sporcularını yürekten kutladığını söyledi.

Kulübün gelirlerinin futbol takımının malzeme, aktarma, katılım bedelleri, lisans ve diğer branşların her yıl alınan federasyon tescil, yarışmalara katılım ücretleri, çeşitli deplasman giderlerine harcandığını ve gelirlerin yeterli olmaması nedeniyle de yönetimin kendi imkanlarıyla karşıladığını ifade etti.

Ragbi, beyzbol, softbol, bocce, çim hokeyi, dart, korumalı futbol branşlarında antrenör bulamamaktan yakınan başkan Erboy, "Gücümüz yettiğince Bostanlı ve Karşıyaka gençliğine, insanına, İzmir ve Türk Sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz ve asla fair play ruhundan da uzaklaşmayacağız. Şu an futbol, basketbol, masa tenisi, atletizm, kick boks, muaythai, boks, aikido, oryantiring, bisiklet, halk oyunları, tenis, yüzme, kano çalışmaları yapılıyor. Yer tahsis edilirse kendi tesisimizi de yapmak için büyük çaba harcarız” dedi.