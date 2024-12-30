İzmir'de Bornova Belediyesi, ilçedeki fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimlerini sürerken, Başkan Ömer Eşki yaptıkları çalışmanın etkisini gösterdiği ve her denetimde kurallara uymayan işletme sayısının azaldığını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde üçüncüsü gerçekleşen operasyonla birlikte ilçe genelinde denetim yapılan işletme sayısı 69’a çıktı.

Bornova Belediyesi, halkın sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen ekmeğe erişimini sağlamak amacıyla fırın denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çamdibi’nden başlayan denetimlerin üçüncü aşaması, Kazım Dirik, Erzene, Ergene ve Evka 3 Mahallelerinde gerçekleştirildi. Sabah 04.00’te başlayan ve dört saat süren kontrollerde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yine bizzat sahada yer aldı.

21 FIRIN DETAYLI İNCELENDİ

Denetimlerde 21 fırının üretim koşulları, ruhsat durumları ve gramajları kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapılırken, hijyen kurallarını ihlal eden işletmeler Tarım İlçe Müdürlüğü’ne bildirildi. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere gerekli işlemler uygulandı.

Başkan Ömer Eşki denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Bornova’daki hijyen sorunlarının önceki dönemlere göre büyük ölçüde azaldığını vurguladı. Eşki, geleneksel ve sorunsuz çalışan birkaç fırının vatandaşlarımıza güvenilir gıda sağladığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, denetimlerin tüm Bornova genelinde süreceğini kaydetti.