Kocaeli'de İzmit Belediyesi, 2024 yılına veda ederken vatandaşlarına unutulmaz bir yılbaşı programı sunuyor. Belediye Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde her yaştan katılımcı, renkli sürprizler ve keyifli aktivitelerle dolu bir hafta sonu geçirdi.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi, düzenlediği renkli etkinliklerle vatandaşlara coşku dolu bir yılbaşı kutlaması yaşatıyor.

Belediye önündeki kar küresi, dev yılbaşı ağacı, dilek kutuları, renkli İzmit kartpostalları, satış stantları ve eğlenceli animasyon etkinlikleri her yaştan vatandaş tarafından büyük ilgi gördü.

Ziyaretçilere, soğuk kış günlerinde içlerini ısıtacak ikramlar ücretsiz olarak sunuldu.

Patlamış mısır, pamuk şeker, kek, limonata ve sıcak çorba gibi lezzetler vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikler, yılın son günü olan 31 Aralık’ta saat 18.00’de sona erecek.

Tüm vatandaşlar, Belediye Meydanı’nda gerçekleşecek bu coşku dolu kutlamalara davetli.