Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Ege Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan. Genel Başkan Vekilliği görevine atandı.BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Nurullah Ağrı'nın talimatları üzerine yaklaşık 5 yıldır Güney Marmara ve Ege Bölge Başkanlık görevinde bulunan Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, Genel Başkan Vekilliği görrevine atandı.

Yeni yapılanma kapsamında Dünya Türk Birliği'nin Genel Sekreter ve Genel Başkan Danışmanlığına gazeteci Enver Güler, Güney Marmara Bölge Başkanlığına Bursa İl Başkanı Cemalettin Açar, Ege Bölge Başkanlığına Erkan Çakıllı, Akdeniz Bölge Başkanlığına Gazeteci Abit Taşçılar, Güney Doğu Anadolu Bölge Başkanlığına Gazeteci Ramazan Yavuz, Doğu Anadolu Bölge Başkanlığına Ugur Pasin, Bursa İl Başkanlığına ise Dr. Kazım Recep Mamlagil atandılar.

Dünya Türk Birliğinin kurulmasının tarihsel ve sevindirici bir adım olduğunu belirten Genel Başkan Vekili Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, Birliğin Türk Devletlerine hayırlara vesile olmasını diledi. Alkan, Birliğe elinden gelen katkı ve desteği vereceğini belirterek, yönetim kurulu üyeleri ile oluşuma katkı veren tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.