Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin en yoğun noktalarından biri olan Çamdibi’ndeki Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisi ve Kapalı Pazaryeri çevresindeki esnafı ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde dükkanları tek tek gezen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, esnafla sohbet ederek hem 'hayırlı işler' diledi hem de karşılaştıkları sorun ve önerileri dinledi. Ziyarete Zabıta Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

DÜZEN VE GÜVENLİK VURGUSU

Özellikle pazaryerinin açık olduğu günlerde bölgede yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Başkan Eşki, “Buradaki yoğunluk hem yayalar hem de araçlar açısından ciddi bir trafik ve güvenlik meselesi yaratabiliyor. Bu nedenle yol ve kaldırım kullanımına özen göstermemiz çok önemli. Esnafımızla el birliğiyle hareket ederek, daha düzenli ve güvenli bir alışveriş ortamı oluşturabiliriz” dedi.

Vatandaş ve esnafla doğrudan temas kurmayı önemsediğini belirten Eşki, “Saha ziyaretleri bizim için yalnızca bir denetim değil, aynı zamanda karşılıklı anlayışı ve çözüm üretmeyi güçlendiren bir araç. Talep ve önerilerinizi önemsiyor, bu şehri birlikte yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.