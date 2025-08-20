İzmir Bornova Belediyesi, ilçenin en özel bölgelerinden biri olan 159 Sokak’ta altyapı çalışmalarını tamamladı, kalıcı düzenlemelerde sona yaklaştı.İZMİR (İGFA) - Mavi renkli kaldırımları ve baskı asfaltıyla dikkat çeken sokakta incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile birlikte çalışmaları yerinde gördü.

Başkan Eşki: “İzmir’e örnek olacak proje”

Başkan Eşki, CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’ın da katıldığı incelemede, “Burasının altyapısı hazırdı. Şimdi uygulama aşamasına geçtik. Yakında sadece Bornova’ya değil, tüm İzmir’e örnek olacak çok güzel bir sokak kazandırıyoruz. Mahalle sakinlerimiz de bu dönüşümden çok memnun” dedi.

Gökan Zeybek: “Bu çalışma yerel yönetim vizyonumuzu gösteriyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise, Bornova Belediyesi’nin çalışmasının kent estetiğine değer kattığını vurgulayarak, “Yerel yönetimlerin vizyonunu gösteren bu tür projeler hem yaşam kalitesini artırıyor hem de kent kültürünü güçlendiriyor. Bornova’da hayata geçirilen uygulamanın İzmir’in birçok bölgesine ilham olacağına inanıyorum” diye konuştu.

6 bin metrekarelik dönüşüm

Özel proje kapsamında 162 Sokak’tan Mustafa Kemal Caddesi’ne kadar uzanan 400 metre uzunluğunda, toplamda 6 bin metrekarelik alan baştan sona yenileniyor. Renkli baskı asfalt ve kaldırımlar, granit tretuvarlar, modern aydınlatma sistemleri ve yapılacak ağaçlandırma ile sokak yepyeni bir kimliğe kavuşacak.

Sırada Süvari Caddesi var

Başkan Ömer Eşki, benzer bir düzenlemenin kafe ve restoranlarıyla ilçenin en hareketli bölgelerinden biri olan Süvari Caddesi’nde de uygulanacağını açıkladı.