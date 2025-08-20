Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren, Küçükevren ve Gülçavuş köylerinde hayata geçirilmesi planlanan Büyükevren Depolamalı Rüzgâr Enerji Santrali (DRES) projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, projeye “ÇED Olumlu” kararı verildiği duyuruldu.

14 TÜRBİN VE ENERJİ DEPOLAMA TESİSİ KURULACAK

İnovatif Enerji Tedarik A.Ş. tarafından yürütülecek projede, toplam kurulu gücü 100 MWm / 100 MWe olacak 14 adet rüzgâr türbini ile bir Enerji Depolama Tesisi (EDT) inşa edilecek. Üretilen ve depolanan enerji, 154 kV hat ile yeni kurulacak Enez Havza Trafo Merkezi’ne bağlanarak ulusal enterkonnekte sisteme aktarılacak.

ÇEVRESEL İNCELEMELER DOSYADA YER ALDI

Projenin nihai ÇED raporunda, santral sahasının tarım arazisi, orman alanları, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi, tabiatı koruma alanları ve 1. derece yol gösterimi içerisinde yer aldığına dikkat çekildi.