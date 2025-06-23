Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, Bodrum’da sanatseverleri bir araya getirdi. Bu yıl merhum oyuncu Filiz Akın anısına ithaf edilen etkinlik, iki gün boyunca edebiyat, sinema ve müzikle dolu bir program sundu.MUĞLA (İGFA) - Bodrum, 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri’ne ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği etkinlik, usta oyuncu Filiz Akın’ın anısına adandı. İki gün süren program, edebiyat ve sinema dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu.

İlk gün, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sanatçı Müjdat Gezen ve Zülfü Livaneli’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Edebiyatın birleştirici gücüne vurgu yapılan etkinlikte, Türkan Şoray’ın yer aldığı kısa film gösterildi. Pınar Seli’nin solo performansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın konseri, günü taçlandırdı.

EDEBİYAT VE SİNEMA ZİRVESİ

İkinci gün, Ahmet Aras, Tamer Mandalinci ve Şule Bucak’ın konuşmalarıyla açıldı. Filiz Akın’ın hayatını anlatan kısa film gösteriminin ardından, Zülfü Livaneli ve Türkan Şoray’ın “Yılanı Öldürseler” filmi sonrası gerçekleştirdiği söyleşi, izleyicileri büyüledi. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, İlker Başbuğ, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Atay, Türkan Şoray, Aylin Livaneli ve Prof. Dr. Onur Bilge Kula gibi isimlerin katıldığı etkinlik, sanat ve düşünceyi harmanladı.

SANATÇILARDAN ANLAMLI MESAJLAR

Zülfü Livaneli, “Türkiye’nin sanatçıları her zaman var oldu, ama onları destekleyen yöneticiler azdı. Bizleri destekleyenlere teşekkür ediyoruz” dedi. Müjdat Gezen, “Gülmek bize unutturuldu, içimiz sızlamadan neye güleceğiz?” sözleriyle toplumsal atmosfere dikkat çekti. Ahmet Mümtaz Taylan, “Edebiyat ve sinema, birbirini sevmekten vazgeçmeyen iki derinliktir. Aslolan aşktır” derken, Barış Atay, edebiyatın mücadeledeki gücüne vurgu yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise, değerli sanatçıları Bodrum’da ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kapanış konuşmasında, “Akdeniz Edebiyat Günleri, barışı, özgürlüğü ve dayanışmayı büyütüyor. Akdeniz, medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafya. Sözlerin ve görüntülerin gücünü, Atatürk’ün aydınlık yolunda kullanacağız. Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.