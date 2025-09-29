İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yayılan trafik kavgasında taşla saldıran sürücünün yakalandığını duyurdu. Şüpheli İ.B., Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edildi. Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayanlara asla fırsat vermeyeceklerinin altını çizdi.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da trafikte tartıştığı bir sürücüye taşla saldıran “trafik zorbası”nın yakalandığını açıkladı.

Sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın İ.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte ‘şehir eşkıyası’ gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz” dedi. Vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaya çağıran Bakan Yerlikaya, “112’yi arayın, biz gereğini yapalım” mesajını verdi.