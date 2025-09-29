Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla asfalt serimi, sathi kaplama, yeni yol açma ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla asfalt serimi, sathi kaplama, yeni yol açma çalışmalarının yanında tahrip olan yollarında bakım-onarımlarını yapmaya devam ediyor.

İlçelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında birçok mahalle yolu vatandaşlar için güvenli hale getiriliyor. Bu kapsamda, Arapgir Sinikli-Kılıçlı Grup yolu, Darende Uzunhasan, Kale Bent ve Yazıhan Eğribük yolları yenilendi.

ARAPGİR’DE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI

Arapgir ilçesi Sinikli-Kılıçlı Grup Yolu’nda 10 kilometrelik 1. ve 2. kat sathi kaplama çalışması tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunuldu. Yapılan bu çalışma ile grup yolu daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

DARENDE’YE 7 KM YENİ YOL AÇILDI

Darende ilçesi Uzunhasan Mahallesi’nde toplam 7 kilometrelik 1. ve 2. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca mahalleye 7 kilometre uzunluğunda yeni yol açılırken, mevcut yollar 7 kilometre boyunca genişletildi ve 7 kilometre stabilize yol yapıldı. Ulaşımı daha da güçlendirmek adına bir adet köprü yapımı da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

KALE’DE SICAK ASFALT VE YAMA ÇALIŞMASI

Kale ilçesi Bent Mahallesi’nde yaklaşık 9 kilometrelik alanda asfalt, yama, asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı. Aynı zamanda stabilize yol çalışmasıyla bölgedeki ulaşım altyapısı güçlendirildi.

YAZIHAN’DA KAPSAMLI YOL ÇALIŞMALARI

Yazıhan ilçesi Eğribük Mahallesi’nde 2 kilometrelik sıcak asfalt serimi tamamlandı. Ayrıca 6 kilometrelik yolda yama asfalt bakım-onarım çalışması yapıldı. Eğribük-Sinan Grup Yolu’nda ise 6.7 kilometrelik 1. ve 2. kat sathi kaplama çalışması yapıldı. Eğribük Mahalle Yolu’nda da 1.5 kilometre stabilize yol yapımı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ilçelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla ulaşımı zorlaştıran koşulların ortadan kaldırılması ve altyapının güçlendirilmesi adına çalışmalar ilçelerde planlı bir şekilde devam edecek.