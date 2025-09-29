Eskişehir Bilecikliler Derneği (ESBİLDER) ve Umuda Doğru Bir Işık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bozüyük'e gezi düzenleyerek Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi&Seyir Terası ile Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’ni ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - “Mucizeler Tarihini Öğreniyor Projesi” kapsamında ESBİLDER önderliğinde düzenlenen Bilecik gezisi programında özel gereksinimli çocuklar tarihi geziye çıktı. Sabah erken saatlerde 100 kişilik bir misafir grubu ile ilçeyegelen dernek üyeleri ilçedeki ziyaretlerine Manişar'daki Belediyeye ait Sosyal Tesis ile başladı. Burada kahvaltı eden misafir grubu ardından Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Seyir Terası’na geçti.

Anı Evi’ni ilgi ile gezen dernek üyelerine Anı Evi sorumlusu Arkeolog Emre Algın rehberlik etti. Kurtuluş Savaşı Anı Evi’nde, insanlığın emperyalizme karşı kazandığı ilk zaferin gerçek öyküsüne tanıklık eden misafirlere, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılından başlayarak I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin mücadele ettiği cepheler, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasına giden süreç ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık ateşiyle devam eden tarihi olaylar anlatıldı. Akabinde, Türk İstiklal Harbi’nin yöntemi, şekli ve amacının belirlendiği kongreler süreci; ardından TBMM’nin açılışı, kurulan düzenli ordunun özellikle Batı Cephesi’nde verdiği mücadeleler ve bu mücadelede kazanılan zaferlerle son bulan, karanlık günlerden aydınlık günlere geçiş süreci özetlendi.

Vatandan başka sevgili bilmeyen kahramanlarımızın, döneme ait gerçek görseller, bilgi ve belgelerle, yokluk içerisinde verdikleri varlık mücadelesi anlatıldı. Anı Evi ziyaretinin ardından Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ne giden misafir grubu burada da sergilenen eserleri tek tek inceleyerek ilçenin tarihi geçmişi ve kültürü hakkında bilgi edindi. Dernek üyeleri ziyaretlerin sonunda, misafirperverlikleri için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ve kendilerine eşlik eden belediye personeline teşekkür etti.