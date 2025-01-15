Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı tarafından kurulan Bilim Konya, Sosyal İnovasyon Ajansı ile birlikte bu yıl Teknofest’te ilk kez yer alacak Sosyal İnovasyon Kategorisi için fikir maratonu düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Konya ile Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) iş birliğiyle “Ideathon: Teknofest İçin Fikir Maratonu" gerçekleştirildi.

Sosyal İnovasyon Ajansı Meram Yerleşkesinde düzenlenen maratonda sosyal inovasyon kavramı ve öğrencilere kazandırdığı perspektif kapsamında neler yapılabileceği ve Teknofest’in Sosyal İnovasyon Kategorisi'nde öğrencileri nelerin beklediği, uzmanlar tarafından öğrencilere aktarıldı.

Fikir maratonu boyunca ekip çalışmasıyla inovatif projeler geliştirme fırsatı bulan öğrenciler, etkinlik sürecinde geliştirdikleri proje fikirlerini jüri üyelerine ve diğer katılımcılara sundu. Çevresel sürdürülebilirlikten toplumsal farkındalık çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede projelerin yer aldığı etkinlik, gençlerin girişimcilik ve yenilikçilik alanında farkındalık kazanmalarına büyük katkı sağladı.

Genç girişimcilerin hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlayan etkinlik, sosyal inovasyonun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bilim Konya, gençleri her zaman destekleyerek sosyal sorunlara çözüm üretecek projelerin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda kurulan Bilim Konya, çocukları bilim ve teknolojiyle erken yaşlarda buluşturarak geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi hedefliyor. Bilim Konya’da; Yazılım, Mekanik, Elektrik-Elektronik ve Yarışmalara Hazırlık başlıklarında 36 ortaokul ve 14 lise, 88 Deneyap ve 12 Tasarım öğrencisine proje tabanlı eğitimlerle Türkiye’yi teknoloji ve tasarım alanında lider ülke konumuna getirmek için eğitimler veriliyor.