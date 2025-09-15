TÜİK'in açıkladığı Hizmet Üretim Endeksi verilerine göre, aylık ve yıllık bazda bilgi ve iletişim hizmetleri ile gayrimenkul hizmetleri en yüksek artışı gösterirken, ulaştırma ve depolama hizmetleri geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Temmuz 2025’te endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Yıllık bazda bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 14,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,7 ile en yüksek artışı gösterirken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,0 geriledi.

Aylık bazda ise bilgi ve iletişim yüzde 2,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,4 artarken, ulaştırma ve depolama yüzde 1,7 azaldı.

Alt sektörlerdeki yıllık değişimler şöyle:

Bilgi ve iletişim hizmetleri: yüzde 14,6 artış

Gayrimenkul hizmetleri: yüzde 15,7 artış

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: yüzde 6,4 artış

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: yüzde 2,6 artış

İdari ve destek hizmetleri: yüzde 1,3 artış

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: yüzde 2,0 azalış

Aylık bazda ise endeks yüzde 0,4 düşüşle sınırlı bir gerileme yaşadı. Alt sektörlerdeki aylık değişimler ise şöyle oldu.