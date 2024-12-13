Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevinde kalan yaşlı bireyler için özel bir kültür gezisi düzenledi. Huzurevi sakinleri, Kütahya’nın tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfederek unutulmaz bir gün geçirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kütahya gezisi boyunca huzurevi sakinleri, rehberler eşliğinde şehrin önemli tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini ziyaret etti.

Katılımcılar, şehrin kültürel mirasına tanıklık ederken aynı zamanda sosyal bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin huzurevi sakinlerinin sosyal hayata katılımını artırdığını ve moral motivasyonlarını güçlendirdiğini belirterek, “Huzurevimizdeki değerli büyüklerimizin yüzlerindeki gülümseme ve keyifli anlar, bizim için en büyük mutluluk” dedi.

Gezi huzurevi sakinlerinin hem bilgi dolu, hem de keyifli bir gün geçirmesini sağladı.