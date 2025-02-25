Bilecik’te sahipsiz hayvanların korunması ve bakımıyla ilgili önemli bir adım atıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, sokak hayvanlarının geleceğine dair kritik kararlarla tamamlandı.

Toplantıda alınan kararlara göre, sahipsiz hayvanların vatandaşlar tarafından sahiplendirilmesi teşvik edilecek.

Sahiplenilmeyen hayvanlar ise belediyelere ait barınaklarda güvenli bir şekilde bakıma alınacak. Yetkililer, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına gerekli çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini vurguladı.

Hayvan haklarına duyarlılığı artırmayı hedefleyen bu adımlar sayesinde, “Bilecik’te sahipsiz hayvan kalmayacak” mesajı verildi.