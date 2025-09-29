Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirdi. Bilecik’ten yola çıkan bisikletçiler, 35 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayarak Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne ulaştı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık’ta bu yıl düzenlenen Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivalinin son gününde gerçekleştirilen etkinlik, festival coşkusuna ayrı bir renk kattı. Bisikletçilerin köye varışının ardından 2 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı.

Hem pedal çevirip hem de doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, Kınık’ın eşsiz manzarasında sporun ve dostluğun keyfini çıkardı. Etkinlik, doğa ile iç içe sporun önemine dikkat çekerken, Kınık köyünün tanıtımına da katkı sağladı.

Etkinlikte Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Köy Muhtarı Mehmet Gümüştekin ve Kınık Köyü Elsanatları Derneği Başkanı İsmail Korkut’ta Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği üyelerine eşlik etti.