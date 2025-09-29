Ankara Keçiören Belediyesi, kurumsal kapasiteyi artırmak ve kamu kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak amacıyla eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Bu kapsamda, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Taşınır Mal Mevzuatı ve Kayıt Yönetim Sistemi Eğitimi, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Eğitime, birim müdürleri ile taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinden sorumlu personel katıldı. Programda, taşınır uygulamaları ve süreçlerinin önemi vurgulanarak, kamu malının doğru ve düzenli takibinin kurumsal işleyişteki rolü ele alındı.

MEVZUAT BİLİNCİ VE KOORDİNASYON GÜÇLENDİRİLDİ

Eğitimde, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamlı biçimde incelendi. Envanter takibi, kayıt süreçleri, denetim mekanizmaları ve zimmet işlemleri detaylı olarak aktarıldı. Özellikle sirkülasyonu yoğun birimlerde dikkatli ve bilinçli çalışma gerekliliği vurgulanırken, malzeme kaybı ya da zarar durumlarında uygulanacak cezai yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Birimler arası koordinasyonun ve etkin iletişimin taşınır mal yönetimindeki kritik rolüne dikkat çekilen programda, yenilenen mevzuat hükümleri doğrultusunda ileriye dönük çalışmalar da değerlendirildi.