Kayseri Ticaret Odası Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve Yılın Ahisi Programı gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve il protokolünün katıldığı programda ‘Yılın Ahisi’ seçilen şehrin hayırsever iş insanlarından Kemal Topsakal’a ‘Ahilik Kaftanı’ törenle giydirildi. KTO Başkanı Gülsoy, “Kayseri iş dünyasının dürüstlük, güven ve cömertlik ilkelerini yaşatmayı sürdüreceğine, Ahilik geleneğinin genç nesillere aktarılması konusunda öncülük etmeye devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı ile 38. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Yılın Ahisi Programı birlikte gerçekleştirildi.

Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Kabak başkanlığında Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Vali Gökmen Çiçek, Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Dünya Odalar Fedarasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Sn. Ferhat Akmermer, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Yılın Ahisi Kemal Topsakal, ailesi ile Basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi. Programın açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasına yoğun programlarına rağmen toplantısı ve programlarına katılan Vali Gökmen Çiçek, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Başkan Gülsoy, “Mali zorluklar, finansal sıkıntılar, Trump’un tarifeleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki karışıklıklar, salgınlar, korumacı politikalar ve akşamdan sabaha değişen acımasız bir rekabet dünyasında yaşıyoruz. Küresel ekonomide yaşanan her gelişme bizleri de, ülkemizi de doğrudan etkiliyor. Tüm bu zorluklara rağmen, pazar kaybetmeden; üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Büyüklerimizin dediği gibi; bizler yakınmıyor, yekiniyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programı’nı olumlu bulduklarını belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, iş dünyasının öncelikli beklentilerinin uzun vadeli ve düşük faizli KGF kredileri ile İkinci Nefes Kredisi’nin bir an önce devreye alınması olduğunu ifade etti. Başkan Gülsoy, ayrıca enerji, işçilik ve hammadde maliyetlerindeki artış karşısında özellikle emek yoğun sektörlere yönelik destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin, ticari kredi kartlarında limit ve taksit sayılarının artırılmasının, faiz indirimlerinin hızla ticari kredi faizlerine yansıtılmasının ve mevcut kredi kısıtlamalarının kaldırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gülsoy, “Kayseri iş dünyası olarak en temel beklentimiz; finansman maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi ve üretim ile ihracatın önünü açacak adımların bir an önce atılmasıdır. Çünkü biz biliyoruz ki reel sektörün güçlü olması, ülke ekonomisinin güçlü olması demektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, Yılın Ahisi olarak seçilen iş insanı ve KTO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kemal Topsakal hakkında duygularını şu sözlerle ifade etti: “Yılın Ahisi, şehrimizin hayırsever iş insanlarından, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Sayın Kemal Topsakal olarak seçilmiştir. Kendisini gönülden tebrik ediyorum.

Kemal Abiyi tanıdığım günden bu yana özü sözü doğru, iş bitirmeyi seven, herkese kapısı ve gönlü açık, cömert ve çalışkan bir ağabey olarak bildim. Sözü senet kabul edilen, camiasında sevilen ve sayılan bir insandır. Ben Kemal Abiyi 80 öncesinde, nam-ı değer ‘Yüzbaşı Kemal’ olarak tanıdım. Kendisi Yüzbaşılığı sevdi ve hala terfi edemedi ama bizim gönlümüzün paşasıdır.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’da yaptığı konuşmada krediye erişimde yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, “Başta krediye erişim olmak üzere, piyasada yaşadığımız eşitlik sorunlarını biliyoruz. Tüm bunları ve sizlerden gelen her talebi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımıza iletiyoruz. Oda-Borsa Başkanlarımızla birlikte bunlara çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Hisarcıklıoğlu ayrıca, üyeler için yeni bir kredi desteğinin müjdesini vererek, şunları söyledi: “Sizlerin de talebiyle üyelerimize yönelik yeni bir TOBB Nefes Kredisi paketi hazırladık. Gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah çok yakında sizlerin kullanımına sunmaya başlayacağız.

"Türkiye’nin Çin’e karşı bir stratejisinin olması lazım"

Türkiye’nin Çin’e karşı bir stratejisinin olması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bir tane ticaret savaşı var. O da dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’e karşı. Çin’deki üretim fazlası çok yüksek. Şu anda dünya 3 yıl boyunca otomobil üretmese bile yetecek otomobil Çin’de üretilmiş durumda. Dünya pazarları kapandıkça en fazla etkilenecek yer biziz. Türkiye’nin Çin’e karşı bir stratejisinin olması lazım" dedi.

Konuşmaların ardından ’Yılın Ahisi’ Kemal Topsakal’a kaftanı Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve KESOB Başkanı Şeyhi Odakır tarafından giydirildi.