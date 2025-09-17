Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyü Karadiken mevkiinde çıkan arazi yangını, ekiplerin hızlı ve özverili müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Dereköy Karadiken mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen yangını, devriyeden dönen jandarma ekipleri büyük bir dikkat ve duyarlılıkla fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine orman ekipleri ve Pazaryeri Belediyesi’ne ait bir vidanjör bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar, jandarma personeli büyük bir cesaret ve soğukkanlılıkla yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Ellerindeki yangın tüplerini kullanarak ve çevredeki çalıları alevlerin üzerine atarak yangının büyümesini önlerken, hızlı refleks, facianın önüne geçti.

Daha sonra olay yerine gelen yangın söndürme ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 20 dekar alan zarar görürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.