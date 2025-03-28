Bilecik’te çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlikler sürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sıfır Atık” konulu söyleşide huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Program kapsamında, katılımcılara atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre dostu alışkanlıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Huzurevi sakinleri, doğaya duyarlı bir yaşam sürdürmenin önemini vurgulayan söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik sonunda büyüklerimiz, yeteneklerini sergileyerek bocce oyununda keyifli anlar yaşadı. Sporun ve sosyalleşmenin bir araya geldiği bu etkinlik, renkli görüntülerle sona erdi.