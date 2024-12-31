Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde motor kısmından alevler yükselen otomobil hurda yığınına döndü.BİLECİK (İGFA) - İstanbul, Antalya D650 Karayolu Bilecik Pazaryeri Kavşağında yaşanan olayda C. B. idaresindeki 11 AJ 321 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Bölgeye ihbar üzerine itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edilirken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Tamamen hurdaya dönen otomobil yangınında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Bilecik’te alev alan araçtan hurda yığını kaldı
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