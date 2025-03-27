Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü’nde yüzyıllardır süregelen bir gelenekle idrak edildi. 700 yıllık geçmişi olan şifalı pilav ikramı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Gelenekler Şehri Bilecik, asırlardır süregelen kültürel değerlerini yaşatmaya devam ediyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köy halkıyla bir araya gelerek hem dualara eşlik etti hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Geleneksel pilav ikramında bulunarak birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Vali Aygöl, “Bu köklü mirasımızı yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim, birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” dedi. Kadir Gecesi’nin manevi atmosferinde gerçekleştirilen program, vatandaşların duaları ve iyi dilekleriyle sona erdi.