Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan tam 8 milyon TL değerinde hibe alarak ilçenin gelişimi için önemli bir adım attı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ilçeye kazandırılan büyük kaynağı müjdeledi.

Başkan Tekin, hibenin 4 milyon TL’si şartlı bağış olarak aktarıldığını belirterek, "Bunun yanı sıra, bir adet kepçe de belediye envanterine dahil edilerek ilçenin altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları daha da güçlendirilecek" dedi.

Başkan Tekin, alınan hibeyle hem çevre projelerinin hızlanacağını, hem de belediyenin hizmet kapasitesinin artacağını vurguladı.

Özellikle ilçenin çevre düzenlemeleri, altyapı iyileştirmeleri ve kamu hizmetlerinde bu destekle önemli projelerin hayata geçirilmesi planlandığını kaydeden Başkan Tekin, “Bu destek, Pazaryeri’mizin geleceği için çok değerli bir katkı. Çevre ve şehircilik alanında yapacağımız projelerle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Pazaryeri ilçemize desteklerini esirgemeyen, AK Parti Bilecik İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a AK Parti Milletvekilimiz Halil Eldemir’e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim.” diye konuştu.