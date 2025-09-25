Bilecik Pazaryeri'nde Kınık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan ilçe protokolü, öğrencilerle sohbet ederek birlikte kitap okudu ve öğretmenlerin görüşlerini dinledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Vali Yardımcısı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Akın Ağca, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve Şube Müdürü Yıldırım Beşkardeş, Kınık İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Kaymakam Vekili Akın Ağca, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi, ardından öğrencilerle birlikte kitap okuma saati gerçekleştirdi. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşan Ağca, eğitim ve öğretimle ilgili görüş ve önerileri dinleyerek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Program sonunda, öğrenci ve öğretmenler adına teşekkürlerini ileten okul yönetimi, “Etkinliğimize desteklerinden dolayı Vali Yardımcımız Pazaryeri Kaymakam Vekili Sayın Akın Ağca’ya, katılımlarından dolayı Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.