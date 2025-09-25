Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ihtiyaç sahipleri için konulan Kızılay’a ait elbise toplama kabininde pes dedirten bir olay yaşandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce Akçakoca'da Hacıyusuflar Mahallesi’nde bulunan kıyafet toplama kabinine gelen 2 kadın, bağışlanan tüm kıyafetleri çıkardı.

Kadınlar, aldıkları kıyafetleri hemen yanındaki bankta tek tek seçmeye başladı. Kendilerine uygun olanları ayıran kadınlar, diğerlerini de yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından otomobilinin içinden cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadınların rahat tavırları dikkat çekti.

Mahalle sakinleri, bu durumun sık sık yaşandığını belirterek yetkililerin önlem almasını istedi.