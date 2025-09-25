HUAWEI CONNECT 2025'te Huawei, "Xinghe Akıllı Ağ: AI Çağında Akıllı Bağlantıyı Şekillendirmek" temalı veri iletişimi inovasyon zirvesinde, yapay zekâ odaklı 'Xinghe Akıllı Ağ Çözümü'nü tanıttı. Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkanı Leon Wang'in duyurduğu çözüm; AI merkezli beyin, bağlantı ve cihazlardan oluşan üç katmanlı mimariyle, sıfır paket kaybı, yüksek verim, düşük gecikme ve sıfır güven güvenliği sunarak sektörlerde akıllı dönüşümü hızlandırıyor.PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - HUAWEI CONNECT 2025 sırasında Huawei, "Xinghe Akıllı Ağ: AI Çağında Akıllı Bağlantıyı Şekillendirmek" temalı veri iletişimi inovasyon zirvesine ev sahipliği yaptı. Huawei, sektörler arasında akıllı dönüşümü hızlandıran tamamen yükseltilmiş yapay zekâ merkezli Xinghe Akıllı Ağını tanıttı.

Yapay zekâ, dünyayı eşi benzeri görülmemiş bir hızla yeniden şekillendiriyor, kurumsal operasyonları dönüştürüyor ve ağlar için üç büyük talep ortaya çıkarıyor: verimli bilgi işlem gücü salınımı, garantili hizmet deneyimi ve bilinmeyen tehditlere karşı koruma. Buna karşılık olarak Huawei'in Xinghe Akıllı Ağı, dört temel çözümü tamamen güçlendirmek için yapay zeka merkezli üç katmanlı bir mimari benimsiyor: Xinghe AI Kampüsü, Xinghe Akıllı WAN, Xinghe AI Yapı 2.0 ve Xinghe AI Ağ Güvenliği, sektörler arasında akıllı dönüşümü hızlandırıyor.

Xinghe AI Kampüsü güvenliği dijital dünyadan fiziksel dünyaya genişleterek tam kapsamlı güvenliğe sahip bir kampüs inşa ediyor. Özellikle, Huawei'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü Wi-Fi Shield ve yetkisiz erişim önleme teknolojileri, hava arayüzü ve uç nokta erişim güvenliğini etkili bir şekilde ele alıyor. Huawei, gizli kamera tehditlerine karşı koymak için, gizli kameraları doğru bir şekilde tespit edebilen ve ticari sırları ve gizliliği 7/24 koruyabilen, sektörün ilk casus kamera algılayan kablosuz erişim noktası (AP) ürününü tanıttı. Yönetici ofislerinde, Ar-Ge laboratuvarlarında ve diğer kritik alanlarda Wi-Fi algılama, santimetre düzeyinde mikro hareket algılaması sağlayarak insan varlığını doğru bir şekilde tanımlar ve kesintisiz, tam kapsamlı uzamsal güvenlik sağlar.

Xinghe AI Yapı 2.0, genel amaçlı bilgi işlem ve AI bilgi işlem için akıllı güvence sağlayarak bilgi işlem gücünü tamamen ortaya çıkarır. Genel amaçlı bilgi işlem senaryolarında, anahtarların ve güvenlik cihazlarının birleşik simülasyonu, yeni hizmet sunumlarını 7 günden 5 dakikaya kadar kısaltır. Tek bir cihaz, 200.000'den fazla hizmet akışının gerçek zamanlı olarak algılanmasını destekleyerek, herhangi bir arızanın saniyeler içinde tespit edilmesini sağlar. AI bilgi işlem senaryolarında, Huawei'nin kendi bünyesindeki AI algılama ve birleşik eğitim-çıkarım planlama motoru, GPU'ların eğitim ve çıkarım rolleri arasında çevik geçiş yapmayı mümkün kılarak %100 bilgi işlem kullanımı ve %10 çıkarım performansı artışı sağlar. Huawei ayrıca, 100.000 GPU'yu desteklemek için iki katmanlı küme ağ bağlantısına sahip benzersiz bir dört düzlemli mimari sunarak, geleneksel üç katmanlı tasarımlara kıyasla maliyetleri %40 oranında azaltıyor ve optimum bir yapay zekâ bilgi işlem temeli oluşturuyor.

Xinghe Akıllı WAN yüksek kapasiteli, entegre bilgi işlem-ağ hizmetleri sağlayarak işletmeler için talep üzerine bilgi işlem gücü sunar. İki sürümde (Basic ve Pro) akıllı kurumsal özel hat hizmetleri sunar ve kayıpsız Starnet algoritması ile Starnet vektör motorunu kullanarak uzun mesafelerde sıfır paket kaybı ile iletim ve %5'in altında bilgi işlem verimliliği kaybı sağlarken hassas verileri şirket içinde tutar. Bu çözüm, ilk yatırımı önemli ölçüde azaltır, esnek ölçeklendirmeyi destekler ve hem veri güvenliğini hem de verimli bilgi işlem kullanımını sağlar.

Xinghe AI Ağ Güvenliği , "AI vs. AI" üzerine odaklanarak tüm senaryolara uygun bir AI sıfır güven güvenlik altyapısı oluşturur. Huawei, dünya çapında 100'den fazla bulut düğümünden elde edilen büyük miktarda veriyi kullanarak kapsamlı AI güvenlik modelleri eğitmiştir. Bu, bilinmeyen tehditler için %95'lik bir tespit oranına ulaşılmasına yardımcı olur—sektörde lider bir rakamdır. Huawei'in şirket içi AI Çekirdeği (özel bilgi işlem gücü) ile bu AI güvenlik modelleri yerel güvenlik duvarlarına entegre edilmiştir. Bu yetenek, virüs varyantlarını açmak için Emülatör motoruyla birleştiğinde, tehditleri gerçek zamanlı olarak tanımlar ve engeller.

Ayrıca, yapay zekâ aracılığıyla 7/24 otonom işletim ve bakım (O&M) sağlayan bir ağ aracısı olan Huawei NetMaster, ağ kesintilerinin sıfırlanmasını ve güvenilir bağlantı sağlanmasını garanti eder. AP dağıtım konumlarını, çevresel parazitleri ve terminal deneyimini doğru bir şekilde algılar. Zayıf kapsama alanı veya yüksek parazit gibi tipik Wi-Fi sorunlarını tespit ettiğinde, kapsama alanı, parazit ve yük boyutları arasında en uygun çözümleri hesaplar ve yürütür. Bu sayede, kablosuz arızaların %80'i otomatik olarak giderilebilmektedir.

Huawei zirvede ayrıca Tsinghua Üniversitesi, Pekin Üniversitesi, Shandong Üniversitesi ve iFLYTEK gibi sektörün önde gelen müşterileriyle ortak inovasyon başarılarını açıkladı ve Shenzhen Güç Kaynağı Bürosu, Shenzhen Welkin Okulu, China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. ve Resorts World Sentosa (Singapur) gibi sektörün öncü kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği küresel tanıtımları duyurdu. Bu karşılaştırmalı vakalar eğitim, elektrik enerjisi, finans ve önemli kurumsal sektörleri kapsamakta ve küresel dijital ve akıllı dönüşüm için bir örnek teşkil etmektedir.

Huawei, "Herkes için AI, Hepsi IP'de" felsefesine bağlı kalarak, Xinghe Akıllı Ağ ürünlerini ve çözümlerini yenilemeye ve geliştirmeye devam edecek, küresel müşteriler ve iş ortaklarıyla işbirliği yaparak AI merkezli ağlar kuracak ve akıllı çağı birlikte şekillendirecektir.